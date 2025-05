Fürth: Verunreinigtes Trinkwasser - Abkochgebot!

Fürth. Die Gemeinde Fürth hat am Morgen des 10. Mai ein Abkochgebot für Trinkwasser verhängt. Hintergrund ist verunreinigtes Trinkwasser, meldet die Gemeinde auf Socialmedia. Das Abkochgebot gilt in der Hochzone von Fürth und Steinbach. Dies betrifft folgende Bereiche: Erzbergstraße oberhalb der Hausnummern 53 und 46, Sigfriedstraße oberhalb Kreuzung Gunterstraße, Beethovenstraße, Am Scheppel, Mozartstraße sowie der gesamte Ortsteil Steinbach. Die Mittelzone und andere Ortsteile sind nicht betroffen. Die Gemeinde meldet, dass ein "Abkochgebot dann nötig ist, sofern das Trinkwasser verunreinigt ist und nicht die benötigte Qualität aufweist, um das Wasser aus dem Wasserhahn unbedenklich genießen oder verwenden zu können. Wir bitten um Verständnis und Beachtung." Weitere Ergebnisse werden Sonntag erwartet. Wir berichten weiter. (tak)