Untersuchungen dauern an

Fürth: Weiter Abkochgebot wegen verunreinigtem Trinkwasser

Die Gemeinde Fürth hat am Wochenende verunreinigtes Trinkwasser gemeldet und ein Abkochgebot verhängt. Das Abkochgebot in der Hochzone von Fürth und Steinbach wurde am Sonntag verlängert.