Fürth: Zeugen für Unfall an Ampel gesucht 

Fürth. Gegen 6.38 Uhr kollidierten zwei PKW an der Kreuzung Heppenheimer Straße (B38) und Bahnhofstraße/Ellenbacher Straße in 64658 Fürth, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 64-Jähriger die Heppenheimer Straße in Fahrtrichtung Weschnitz, als er im Kreuzungsbereich mit einem aus der Bahnhofstraße kommenden 31-jährigen Autofahrer kollidierte. Da die Vorfahrt an der dortigen Kreuzung durch eine Ampel geregelt wird, ist derzeit unklar, wer den Unfall verursacht hat.