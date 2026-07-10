Gemeinde Birkenau ruft zum Wassersparen auf
Die Wasserversorgung Birkenau hat wegen des stark gestiegenen Trinkwasserverbrauchs zu einem bewussten und sparsamen Umgang mit Wasser aufgerufen.
Birkenau. Die Wasserversorgung Birkenau hat wegen des stark gestiegenen Trinkwasserverbrauchs zu einem bewussten und sparsamen Umgang mit Wasser aufgerufen. Die anhaltende Hitzeperiode führt besonders im Kerngebiet zu deutlich höheren Wasserabnahmen, wie die Gemeindeverwaltung und die Wasserversorgung mitteilen.
Die Brunnenpumpen laufen derzeit täglich zwischen 20 und 22 Stunden, um die Versorgung sicherzustellen. Die Gemeinde bittet deshalb die Bürger in allen Ortsteilen, Trinkwasser bewusst und sparsam zu nutzen.
Ein genereller Verzicht auf die Bewässerung von Gärten oder die Nutzung von Swimmingpools ist derzeit nicht erforderlich. Die Wasserversorgung empfiehlt jedoch, Pflanzen möglichst in den frühen Morgen- oder Abendstunden zu gießen. Dadurch lassen sich unnötige Verdunstungsverluste vermeiden.
Zusätzlich sollen größere Wasserentnahmen dienstags und donnerstags zwischen 0 Uhr und 4 Uhr nach Möglichkeit unterbleiben. Dies betrifft insbesondere die Gartenbewässerung und das Befüllen von Pools.
In diesen Nachtstunden wertet die Wasserversorgung die Verbrauchswerte im Leitungsnetz aus, um Rohrbrüche und Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen. Die zuletzt deutlich gestiegenen nächtlichen Wasserverbräuche erschweren diese Überwachung erheblich. Ein niedrigerer Verbrauch in diesem Zeitraum hilft dabei, Schäden schneller festzustellen und Wasserverluste zu vermeiden. (tak)