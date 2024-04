Gorxheimertal: 40-Jähriger vermisst

Am Sonntagabend wurde der 40-jährige Kaloyan Kaloyanov aus Trösel bei der Polizei als vermisst gemeldet. Zuletzt gesehen wurde er von Angehörigen am Sonntagmittag an seiner Wohnanschrift. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zu seinem Auffinden. Es ist nicht auszuschließen, dass der Vermisste auf medizinische Hilfe angewiesen ist, weshalb nun auch mit einem Lichtbild öffentlich nach dem Vermissten gefahndet wird.