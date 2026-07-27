Gorxheimertal: Unbekannte flexen an Zigarettenautomaten
Zwei Unbekannte wollen einen Zigarettenautomaten in Trösel ausräumen. Doch sie machen die Rechnung ohne die wachsamen Anwohner.
Gorxheimertal. Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Montag versucht, einen Zigarettenautomaten in Trösel aufzubrechen. Die Täter machten sich gegen 0.20 Uhr an dem Automaten in der Daumbergstraße am Vereinsheim des Sportplatzes zu schaffen, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte.
Mit Gewalt und einer Flex versuchten sie, den Automaten zu öffnen. Anwohner bemerkten die beiden Unbekannten dabei. Daraufhin brachen die Täter ihr Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute mit einem Fahrzeug in Richtung Weinheim. Bereits im Januar wurde der Zigarettenautomat Opfer von Vandalismus.
Die Kriminalpolizei in Heppenheim übernahm die Ermittlungen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 706 0 entgegen. (tak)