Wachsame Anwohner

Gorxheimertal: Unbekannte flexen an Zigarettenautomaten

Zwei Unbekannte wollen einen Zigarettenautomaten in Trösel ausräumen. Doch sie machen die Rechnung ohne die wachsamen Anwohner.

Anwohner verhindern Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Als zwei Unbekannte an dem Automaten die Flex ansetzen werden Anwohner aktiv. (Symbolfoto) Foto: Marco Schilling
Anwohner verhindern Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Als zwei Unbekannte an dem Automaten die Flex ansetzen werden Anwohner aktiv. (Symbolfoto)

Gorxheimertal. Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Montag versucht, einen Zigarettenautomaten in Trösel aufzubrechen. Die Täter machten sich gegen 0.20 Uhr an dem Automaten in der Daumbergstraße am Vereinsheim des Sportplatzes zu schaffen, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte.

Mit Gewalt und einer Flex versuchten sie, den Automaten zu öffnen. Anwohner bemerkten die beiden Unbekannten dabei. Daraufhin brachen die Täter ihr Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute mit einem Fahrzeug in Richtung Weinheim. Bereits im Januar wurde der Zigarettenautomat Opfer von Vandalismus.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim übernahm die Ermittlungen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 706 0 entgegen. (tak)

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