Grasellenbach: Wonach wird auf der Tromm gebohrt? GeoLaB gewährt Blick hinter den Bauzaun

Grasellenbach. Seit wenigen Wochen steht der 14 Meter hohe Bohrturm in Grasellenbach am Weg, der vom Odenwaldinstitut zum Trommturm führt. Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) als federführendes Institut bei GeoLaB lädt Interessierte zu einer Baustellenbesichtigung ein. Am Samstag, 22. Februar 2025, ist für angemeldete Interessierte zwischen 10.45 Uhr und 14.30 Uhr ein Blick hinter den Bauzaun der Bohrung möglich. Zu drei verschiedenen Zeitpunkten (10.45 Uhr, 12 Uhr und 13.15 Uhr) wird jeweils eine Gruppe auf das Baustellengelände geführt und erhält von Mitgliedern des GeoLaB-Teams Informationen zur Bohrung, den geplanten wissenschaftlichen Untersuchungen und deren Bedeutung für das Projekt GeoLaB.