Gute Energieberatung beginnt beim Gebäude

Birkenau. Gute Energieberatung beginnt nicht mit Vorschriften oder Förderanträgen. Sie beginnt mit dem Verständnis für ein Gebäude und die Menschen, die darin leben oder arbeiten. Davon ist Sebastian Stalf, Gründer von Stalf Energieberatung – Ingenieurbüro für energieeffiziente und nachhaltige Gebäude in Birkenau, überzeugt.

Beratung, Fachplanung und Fördermittel aus einer Hand

Steigende Energiekosten, technische Entwicklungen, gesetzliche Anforderungen und sich verändernde Förderprogramme erschweren es vielen Bestands-Eigentümern, den Überblick zu behalten und die Wirtschaftlichkeit geplanter Maßnahmen richtig einzuschätzen.

Soll zuerst die Gebäudehülle verbessert werden? Wann ist ein Heizungstausch sinnvoll? Welche Förderungen können genutzt werden? Welche Maßnahmen bringen langfristig einen Mehrwert? Und welche Maßnahmen sollten frühzeitig mitbedacht werden?

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Genau hier setzt die Arbeit von Sebastian Stalf an. Seit der Gründung seines Ingenieurbüros begleitet er Eigentümer, Unternehmen und Bauherren bei Fragen rund um Energieeffizienz, energetische Sanierung und Fördermöglichkeiten. Für ihn steht das Gebäude im Mittelpunkt. Denn jedes Objekt erzählt seine eigene Geschichte: Baujahr, Bauweise, Nutzung und die individuellen Ziele der Eigentümer unterscheiden sich erheblich. Ziel von Stalf Energieberatung ist es, komplexe Zusammenhänge verständlich zu machen und gemeinsam mit den Kunden Lösungen zu entwickeln, die technisch sinnvoll, wirtschaftlich tragfähig und auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. „Mir ist wichtig, dass meine Kunden technische Empfehlungen verstehen und fundierte Entscheidungen treffen können. Energieberatung soll Orientierung schaffen und dabei helfen, die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen.“

Sebastian Stalf begleitet alle Projektphasen

Vom ersten kostenfreien telefonischen Beratungsgespräch, über die Detailplanung bis zur Umsetzung der energetischen Maßnahmen begleitet Sebastian Stalf seine Kunden durch sämtliche Projektphasen. Je nach Projektanforderung erstellt er energetische Sanierungskonzepte für Wohn- und Nichtwohngebäude, entwickelt individuelle Sanierungsfahrpläne, begleitet Förderanträge bei BAFA und KfW und übernimmt die energetische Fachplanung sowie Baubegleitung. Ergänzt wird das Leistungsspektrum von Stalf Energieberatung durch die Ausstellung von Energieausweisen, Heizlastberechnungen und Lüftungskonzepten, die häufig die Grundlage für weitere Modernisierungsschritte bilden. Zunehmend an Bedeutung gewinnen zudem Konzepte und Maßnahmen zum sommerlichen Wärmeschutz.

Foto: Fritz Kopetzky

Gebäude ganzheitlich denken, Investitionen sinnvoll planen

„Eine neue Heizung kann die Energieeffizienz eines Gebäudes deutlich verbessern. Für eine nachhaltige und wirtschaftliche Lösung lohnt es sich jedoch, das Gebäude als Gesamtsystem zu betrachten“, weiß Sebastian Stalf. „Häufig zahlt es sich aus, die Wechselwirkungen zwischen Gebäudehülle, Anlagentechnik und Nutzung zu betrachten. Wird beispielsweise zunächst die Gebäudehülle verbessert, kann sich der Wärmebedarf deutlich reduzieren. Das wirkt sich unmittelbar auf die notwendige Heizleistung aus und kann die Auslegung und damit die Kosten einer zukünftigen Heizungsanlage beeinflussen.“

Einige Maßnahmen lassen sich sinnvoll miteinander kombinieren, andere sollten in einer aufeinander abgestimmten Reihenfolge umgesetzt werden. Ein individueller Sanierungsfahrplan, kurz iSFP, hilft, diese Zusammenhänge sichtbar zu machen. So entstehen Maßnahmenpakete, die technisch zusammenpassen, wirtschaftlich sinnvoll sind und Fördermöglichkeiten optimal berücksichtigen. „Für mich geht es bei moderner Energieberatung nicht darum, möglichst viele Maßnahmen umzusetzen, sondern, ohnehin geplante Investitionen intelligenter zu gestalten und langfristig zu denken“, sagt der zertifizierte Energieberater und Energieeffizienzexperte (BAFA/KFW).

Qualifizierte Energieberatung als Grundlage für Fördermittel

Und Sebastian Stalf weiß aus Erfahrung: Viele Eigentümer verschenken Fördermöglichkeiten, weil Programme nicht bekannt sind oder Anträge zu spät gestellt werden. „Fördermittel können Investitionen deutlich attraktiver machen. Entscheidend ist jedoch, dass eine Maßnahme zum Gebäude und zu den Zielen des Eigentümers passt. Wenn technische, wirtschaftliche und energetische Aspekte zusammenkommen, können Förderungen ein zusätzlicher Baustein für eine erfolgreiche Umsetzung sein.“ Auch hier kann Sebastian Stalf seine Kundinnen und Kunden unterstützen, denn bei zahlreichen Förderangeboten ist die Einbindung eines entsprechend qualifizierten Energieeffizienz-Experten Voraussetzung. „Wer Fördermittel nutzen möchte, sollte deshalb frühzeitig auf die Qualifikation seines Energieberaters achten. So lassen sich Fördermöglichkeiten optimal nutzen“, erklärt Sebastian Stalf. Wie Projekte aus der Praxis zeigen, decken die Fördervorteile eines individuellen Sanierungsfahrplans oftmals bereits die Kosten der Energieberatung.

Energieausweis als Orientierung statt lästiger Pflicht

Viele Eigentümer verbinden Energieausweise vor allem mit gesetzlichen Anforderungen. Aus Sicht von Sebastian Stalf bieten sie jedoch deutlich mehr Potenzial. „Ein Energieausweis ist nicht nur ein Dokument für Verkauf oder Vermietung. Er kann wichtige Hinweise auf den energetischen Zustand eines Gebäudes liefern und erste Ansatzpunkte für mögliche energetische Verbesserungen aufzeigen.“ Insbesondere im Bereich der Nichtwohngebäude gewinnt die energetische Gebäude-Bewertung zunehmend an Bedeutung. Unternehmen erkennen immer häufiger, dass eine detaillierte Analyse ihrer Gebäude nicht nur gesetzliche Anforderungen erfüllt, sondern auch wirtschaftliche Potenziale wie niedrigere Betriebskosten sichtbar machen kann.

Foto: Fritz Kopetzky

Energieeffizienz bleibt Thema

Rund um gesetzliche Anforderungen und Förderprogramme gibt es regelmäßig Änderungen und Diskussionen. Viele Eigentümer fragen sich daher, ob sie notwendige Investitionen jetzt angehen oder zunächst abwarten sollten. Für Sebastian Stalf ist die Antwort klar: „Unabhängig von politischen Entwicklungen bleibt Energieeffizienz eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Ein geringer Energiebedarf sorgt für dauerhaft niedrigere Betriebskosten und erhöht die Unabhängigkeit von steigenden Energiepreisen.“

Kontakt: Stalf Energieberatung Inhaber Sebastian Stalf Ingenieurbüro für energieeffiziente und nachhaltige Gebäude Telefon: +49 (0) 151 534 090 36 E-Mail: Sebastian@Stalf-Energieberatung.de Web: www.stalf-energieberatung.de

Große Potenziale für Unternehmen und Nichtwohngebäude

Neben Wohngebäuden geraten zunehmend auch Gewerbe- und Nichtwohngebäude in den Fokus. Unternehmen erkennen immer häufiger, dass eine detaillierte energetische Analyse ihrer Gebäude nicht nur gesetzliche Anforderungen erfüllt, sondern auch wirtschaftliche Potenziale sichtbar macht. Höhere Energieeffizienz bedeutet häufig niedrigere Betriebskosten, mehr Planungssicherheit und einen nachhaltigen Werterhalt der Immobilie.

Foto: Sebastian Georg Stalf

Die Zukunft des Gebäudebestands mit Stalf Energieberatung gestalten

Die meisten heute genutzten Gebäude werden auch in Zukunft bestehen und ob Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder Gewerbeobjekt: Wer heute in die Zukunftsfähigkeit seiner Immobilie investiert, profitiert langfristig von niedrigeren Energiekosten, höherem Komfort und einem nachhaltigen Werterhalt. Genau dabei unterstützt Sebastian Stalf. Von der ersten Bestandsaufnahme über die Entwicklung eines Sanierungskonzepts bis hin zur Umsetzung begleitet Stalf Energieberatung Kunden persönlich und sorgt dafür, dass technische Anforderungen, Fördermöglichkeiten und die individuellen Ziele der Eigentümer zusammenpassen. „Standardlösungen funktionieren selten. Jeder Nutzer stellt andere Anforderungen an sein Gebäude und jedes Gebäude ist individuell zu betrachten. Genau diese Vielfalt macht meine Arbeit spannend. Die Herausforderung besteht darin, für jedes Objekt die passende Lösung zu finden.“