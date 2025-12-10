Höchst im Odenwald: Vermisster tot aufgefunden – Soko "Forest" ermittelt
Stan
Nachdem ein 30-jähriger Mann tot am Ortsrand von Mümling-Grumbach gefunden wurde, ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Die Polizei hat ein Hinweistelefon eingerichtet, bei dem sich Zeugen melden können. Aktuell suchen die Ermittler Personen, die im Bereich „Im Wolfsgrund“ verdächtige Beobachtungen gemacht haben.
Groß-Umstadt/Höchst im Odenwald. Angehörige haben in der Nacht zum Dienstag einen 30-jährigen Mann aus Heubach als vermisst gemeldet. Nach Polizeiangaben hatten Bekannte zuletzt am Montag telefonisch Kontakt zu ihm gehabt. Die Fahndung nach dem Mann und seinem Auto verlief zunächst ohne Ergebnis. Der Gesuchte konnte am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr nur noch tot am Ortsrand von Mümling-Grumbach, rund 15 Kilometer vom Wohnort des Mannes entfernt, in der Nähe des von ihm genutzten Fahrzeugs aufgefunden werden. Inzwischen ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei aufgrund des Ergebnisses der bislang durchgeführten Maßnahmen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Beim Polizeipräsidium Südhessen wurde am Mittwochmorgen die Mordkommission "Forest" mit über 30 Beamtinnen und Beamten eingerichtet. Für Hinweise aus der Bevölkerung hat die Mordkommission "Forest" unter der Rufnummer 06151 / 969 53 333 ein Hinweistelefon eingerichtet, unter dem sich Bürgerinnen und Bürger, auch anonym, melden können. Aktuell suchen die Ermittlerinnen und Ermittler nach Zeugen, die seit Montagabend im Bereich "Im Wolfsgrund" verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen könnten. (bw)