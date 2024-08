Horst und Elisabeth aus Mörlenbach sind seit 65 Jahren verheiratet

Schon seit dem frühen Morgen steht bei Elisabeth und Horst Mantau in Mörlenbach das Telefon kaum noch still, ähnlich oft meldet die Türklingel neue Gratulanten an und auch die Post hat an diesem Tag viel mehr als üblich im Gepäck. So gehört sich das bei einem Jubiläum – vor allem, wenn es so selten vorkommt wie dieses: Die Eiserne Hochzeit. Vor 65 Jahren, am 22. August 1959, gaben sich Elisabeth und Horst Mantau in Mörlenbach das Jawort und sind seitdem gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen des Lebens gegangen.