Neue Zeitrechnung in Affolterbach Im Odenwald liegt die Zeit jetzt auf dem Boden Warum in Affolterbach der Mensch zum Zeiger wird und was das mit der „wahren Ortszeit“ zu tun hat. von Bettina Arndt 31.08.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Fritz Kopetzky Die beiden Affolterbach-Freunde Thomas Michel (links) und Alfred Scheuermann (rechts) bauten die neue Sonnenuhr auf, die einige Besonderheiten aufweist. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -25% 89,88 € im Jahr Statt 119,88 € nur 89,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: