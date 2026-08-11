Neue Zeitrechnung in Affolterbach

Im Odenwald liegt die Zeit jetzt auf dem Boden

Warum in Affolterbach der Mensch zum Zeiger wird und was das mit der „wahren Ortszeit“ zu tun hat.

Die beiden Affolterbach-Freunde Thomas Michel (links) und Alfred Scheuermann (rechts) bauten die neue Sonnenuhr auf, die einige Besonderheiten aufweist. Foto: Fritz Kopetzky
Die beiden Affolterbach-Freunde Thomas Michel (links) und Alfred Scheuermann (rechts) bauten die neue Sonnenuhr auf, die einige Besonderheiten aufweist.
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