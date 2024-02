Immobilienpreise im Weschnitztal sinken wieder

„Der Immobilienmarkt hat 2023 einen Wandel vollzogen. Die starken Jahre sind vorbei“, sagt Michael Stein. Er ist Fachbereichsleiter für Immobilienwertermittlung in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und sitzt dieser Tage am neuen Immobilienmarktbericht. Der Gutachterausschuss gehört zum Amt für Bodenmanagement mit Sitz in Heppenheim und gibt jedes Jahr einen Bericht mit den Daten des jeweiligen Vorjahres heraus. Ende März soll das Zahlenwerk fertig sein und der Öffentlichkeit vorgestellt werden, doch der Fachmann macht im Gespräch mit der Lokalredaktion schon jetzt einige Trends aus.