In Fürth wird zur Zukunft der Stromversorgung geforscht

In Fürth entsteht im Rahmen des Forschungsprojektes „DELTA“ ein neues Netzlabor mit einem Quartierspeicher. Das hat die Entega AG jetzt bekanntgegeben. Der Netzbetreiber spricht in diesem Zusammenhang von einem „Blick in die Zukunft der Stromversorgung“. Die Entega setzt das Projekt gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft e-netz Südhessen AG, der Technischen Universität Darmstadt und der DATAbility GmbH um.

Flexibles System

Vertreter der Gemeinde und der Forschungspartner haben den Quartierspeicher am Mittwoch offiziell in Betrieb genommen. Er besteht aus sechs Lithium-Ionen-Zellen mit einer Kapazität von insgesamt über 240 Kilowatt und 288 Kilowattstunden. „Durch den vorausschauend gewählten Standort ergeben sich wichtige Synergien mit dem angrenzenden Neubaugebiet Schützengasse/FC-Sportplatz, das ebenfalls auf eine klimaschonende Versorgung ausgerichtet ist“, so der Netzbetreiber. Eine neue Transformatorenstation in direkter Nähe sei mit moderner Messtechnik ausgestattet worden und liefere eine gute Datengrundlage für das Forschungsprojekt. Wie die Einbindung des Quartierspeichers im Stromnetz erfolgt, veranschaulicht ein professionell gestaltetes Graffiti an der Fassade der Station.