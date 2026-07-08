Kättl Feierdach kommt nach Mörlenbach: Kabarettabend hilft krebskranken Kindern

Mörlenbach. Für die Mörlenbacher Familie Walter ist es inzwischen schon zu einer Tradition geworden, Benefizveranstaltungen für einen wohltätigen Zweck zu organisieren. Auch in den vergangenen Wochen war sie wieder im Einsatz, um die nächste Auflage auf die Beine zu stellen: Am Samstag, 8. August, um 19.30 Uhr ist die Kabarettistin Jutta Hinderberger alias „Kättl Feierdach“ im Bürgerhaus in Mörlenbach zu Gast und präsentiert dort ihr sechstes Programm unter dem Titel „Schwomm driwwer“. Der Erlös der Veranstaltung wird der „Aktion für krebskranke Kinder“ des Mannheimer Ortsverbands der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe zur Verfügung gestellt.

In der Fastnacht erfolgreich

Mit ihrer Kunstfigur Kättl Feierdach ist Hinderberger, die in Speyer beheimatet ist, durch die Fastnacht bekannt geworden und ist in dieser Hinsicht mittlerweile auch ein fester Bestandteil im Fernsehen. Doch mit den Auftritten während der Kampagnen wollte sie sich nicht zufriedengeben. „Warum zu einem Psychiater, wenn man auf der Bühne alles loswerden kann?“, erklärt sie auf ihrer Homepage. Ideen liefere immer wieder das Leben, die drei Enkel sowie der Ehemann „Moiner“, der inzwischen Rentner ist und so das Leben, das Einkaufen und vieles mehr auf den Kopf stelle.

Von der Idee, sich für eine Benefizveranstaltung zur Verfügung zu stellen, zeigt sich die Kabarettistin in den sozialen Medien begeistert. So wirbt sie in einem Video für ihren Auftritt in Mörlenbach. „Man muss helfen, wo man kann“, erklärt sie darin. Und sie hofft, dass ganz viele Besucher kommen und die Initiative der Familie Walter unterstützen, „damit viel für die Kinder rauskommt“.

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Der Kartenvorverkauf läuft

Der Kartenvorverkauf ist inzwischen schon angelaufen und es wurden auch schon eine ganze Reihe Eintrittskarten verkauft, wie Initiator Jörg Walter im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt. Aber natürlich hofft er auch darauf, dass noch mehr Gäste ins Mörlenbacher Bürgerhaus kommen, damit eine stattliche Summe für die Kinderkrebshilfe gespendet werden kann. Einlass ins Bürgerhaus ist um 18.30 Uhr bei freier Platzwahl, auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt.