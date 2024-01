Keine Spur von Aliens gefunden

Das Gerücht ist einfach nicht totzukriegen: Die US-Luftwaffe soll im Lauf der vergangenen Jahre und Jahrzehnte angeblich 30 abgestürzte Raumschiffe von Außerirdischen geborgen haben. Im vergangenen Jahr sorgten solche Behauptungen des früheren Geheimdienstmitarbeiters David Grusch über ein unbekanntes Bergungsprogramm des US-Militärs für erhebliche Diskussionen. Nach Angaben des Ex-Mitarbeiters sollen die USA sogar über „intakte und teilweise intakte“ Objekte „nicht-menschlichen Ursprungs“ verfügen, wie Grusch in öffentlichen Anhörungen sagte. Auch die Raumfahrtorganisation NASA hat nun eine Studie über „unidentified aerial phenomenons“, also unidentifizierte Luftphänomene, gestartet und will die Untersuchungen öffentlich machen.