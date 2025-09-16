Zeugen gesucht

Kelsterbach: Katalysator gestohlen

Katalysator im Fasanenweg in Kelsterbach abgetrennt und gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

(Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Weinheim: Fahrrad von Windeck-Platz gestohlen - Hinweise erbeten
Blaulicht

Weinheim: Fahrrad von Windeck-Platz gestohlen - Hinweise erbeten

In Weinheim ist ein hochwertiges Fahrrad vom Windeck-Platz gestohlen worden - Zeugen gesucht.

05.09.2025

Weinheim: Katalysator von BMW abgesägt und gestohlen 
Zeugenaufruf

Weinheim: Katalysator von BMW abgesägt und gestohlen 

Eigentlich hatte der Fahrzeughalter sein Auto zu Reparatur in die Eisleber Straße nach Weinheim gebracht. Das nutzten dreiste Diebe aus. Die Polizei sucht Zeugen.

31.07.2025

Rätselhafter Tiermord: Köpfe von 50 Hühnern abgetrennt
Hühnerklau

Rätselhafter Tiermord: Köpfe von 50 Hühnern abgetrennt

Im südhessischen Biblis haben Unbekannte über 50 Legehühner brutal getötet und die Kadaver entwendet – die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

22.07.2025

Dossenheim: Baugeräte gestohlen - Zeugen gesucht
Blaulicht

Dossenheim: Baugeräte gestohlen - Zeugen gesucht

Die Baugeräte befanden sich auf der Ladefläche eines Transporters. Die Polizei sucht Zeugen.

23.05.2025

Einbruch in Mörlenbach: Zeugen gesucht
Mörlenbach

Einbruch in Mörlenbach: Zeugen gesucht

Bei dem Einbruch in ein Einfamilienhaus wurde Bargeld gestohlen.

17.07.2024