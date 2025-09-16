Zeugen gesucht Kelsterbach: Katalysator gestohlen Katalysator im Fasanenweg in Kelsterbach abgetrennt und gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise. 16.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Marco Schilling (Symbolbild). Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Blaulicht Weinheim: Fahrrad von Windeck-Platz gestohlen - Hinweise erbeten In Weinheim ist ein hochwertiges Fahrrad vom Windeck-Platz gestohlen worden - Zeugen gesucht. 05.09.2025 Zeugenaufruf Weinheim: Katalysator von BMW abgesägt und gestohlen Eigentlich hatte der Fahrzeughalter sein Auto zu Reparatur in die Eisleber Straße nach Weinheim gebracht. Das nutzten dreiste Diebe aus. Die Polizei sucht Zeugen. 31.07.2025 Hühnerklau Rätselhafter Tiermord: Köpfe von 50 Hühnern abgetrennt Im südhessischen Biblis haben Unbekannte über 50 Legehühner brutal getötet und die Kadaver entwendet – die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. 22.07.2025 Blaulicht Dossenheim: Baugeräte gestohlen - Zeugen gesucht Die Baugeräte befanden sich auf der Ladefläche eines Transporters. Die Polizei sucht Zeugen. 23.05.2025 Mörlenbach Einbruch in Mörlenbach: Zeugen gesucht Bei dem Einbruch in ein Einfamilienhaus wurde Bargeld gestohlen. 17.07.2024