Kommentar zur Bürgermeisterwahl: Große Fußstapfen

Die Abtsteinacher haben am Sonntag entschieden: Sven Bassauer wird ihr neuer Bürgermeister. In einem ungewöhnlich fairen, gleichwohl aber auch sehr spannenden Wahlkampf hat er sich gegen seine Mitbewerberin Karin Klemmer durchgesetzt. Während viele bis zum Schluss von einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen ausgegangen sind, hat der 48-Jährige am Ende doch mit einem relativ deutlichen Vorsprung von rund 20 Prozent gewonnen. Letztlich haben wohl seine Expertise als Finanzfachmann und seine Erfahrung in der Gemeindepolitik, die er seit Beginn dieser Legislaturperiode als Mandatsträger erworben hat, den Ausschlag dafür gegeben. Inhaltlich lagen die beiden Bewerber bei vielen Themen nämlich nicht weit oder gar nicht auseinander, was beim OZ-Forum sogar einen Bürger veranlasste, nach konkreten Unterschieden bei den beiden Kandidaten zu fragen.