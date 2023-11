Kurzarbeit bei Dentsply Sirona

Dentsply Sirona, der größte Arbeitgeber an der Bergstraße, hat für seinen Standort Bensheim Kurzarbeit angemeldet und wird Stellen abbauen. Bensheim-Geschäftsführer Jan Siefert sagte: „Für die bereits im Frühjahr vorgestellten Planungen in Bensheim im Rahmen einer globalen Neuausrichtung von Strukturen und Prozessen bei Dentsply Sirona hat das Unternehmen nun eine Einigung mit den Betriebsräten erzielt. Der vorgesehene Personalabbau liegt im Rahmen der jährlichen üblichen Fluktuation bei Dentsply Sirona am Standort Bensheim. Er erfolgt sozialverträglich über einen Sozialplan und zu großen Teilen über Aufhebungsverträge.“