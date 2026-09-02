Lichterfest im Kloster Buddhas Weg mit Herbst- und Flohmarkt
Am 12. September 2026 von 10.00 – ca. 21.30 Uhr feiern das Kloster- und Seminarhaus Buddhas Weg in Siedelsbrunn wieder das große Lichterfest mit regionalem Herbst- und Flohmarkt.
Siedelsbrunn. An diesem Tag möchten wir, die Gemeinschaft von Buddhas Weg, mit allen Freunden des Hauses, Gästen und Besuchern, den sich verabschiedenden Sommer, das Licht und das Leben mit Tanz und Musik und einer irisch-keltischen Lichter-Show fröhlich und ausgelassen feiern.
Unser Musikprogramm wird ab Mittag starten und den feierlichen Höhepunkt werden wieder artArtistica mit ihrer Feuer-Show und der Band Dhalia´s Lane feurig und temperamentvoll gestalten.
Den musikalischen Nachmittag gestalten die Musikanten und Künstler: die Weser Tramps, Jouno, Toja, Reel Karma, Mantra Mates, Jay Jay & Soulfriends und Eddy & Jasmin.
Spirituell ist das Lichterfest verankert im traditionellen vietnamesischen Laternenfest: Die Vergänglichkeit im Rhythmus der Jahreszeiten, der Übergang vom Sommer zur dunklen Jahreszeit. Und die Laterne als Symbol für das Licht, welches uns immer nach Hause führt.
Ebenso wird zu dieser Zeit das Ulambana Fest, auch buddhistisches Muttertagsfest gefeiert, bei dem den Ahnen gedankt und gedacht wird.
Für die Besucher gibt es ein kleines aber feines Programm mit buddhistischen Lehrern, Therapeuten, Coaches und Meditationsleitern für Achtsamkeit, Kontemplation und Meditation. Körper und Geist sprechen die achtsamen Bewegungen von Qi Gong, Yoga und Tanz an, die zum Mitmachen einladen.
Für die Kids gibt es eine kleine Spiele-Betreuung im Kinder-Zelt.
Für das leibliche Wohl werden authentische, asiatisch-vegetarische Köstlichkeiten aus dem Wok und vom Grill, sowie ein reichhaltiges Kuchenbuffet im Teehaus angeboten.
Die Gemeinschaft des Klosters Buddhas Weg freut sich auf Ihren/Euren Besuch.
Weitere Informationen zum Programm finden Sie unter: www.buddhasweg.eu.