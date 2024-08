Ein 60 Jahre alter Mann hat sich am heutigen Mittwoch, gegen 13.20 Uhr, mehrfach mit seinem Mähdrescher an einem Abhang im Bereich eines Feldes in Nähe der Carl-Orff-Straße in Birkenau überschlagen. Der Mann wurde hierbei nach gegenwärtigem Kenntnisstand schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.