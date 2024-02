Mit Solarenergie grüner feiern

Rund 50 Kilometer Bauzaun hat Marcus Pabst im Jahr 2023 vermietet. Unzählige Male in der über 25-jährigen Geschichte von Pabst Security haben er und seine Mitarbeiter bei Events diese Gitter aufgestellt. Mit dem Umdenken in der Gesellschaft begann auch Marcus Pabst nachzudenken: „Mir ist aufgefallen, dass in den vergangenen Jahren wenig passiert ist. Die Generatoren auf Festivals werden nach wie vor mit Diesel betrieben und stoßen sehr viel CO 2 aus.“ Da kam ihm die Idee, die Bauzäune nicht nur, wie bisher, für das Anbringen von Werbebannern zu verwenden, sondern diese clever und innovativ zu nutzen. Warum nicht Solarmodule anbringen und mobile grüne Energie gewinnen?