Zeugen gesucht Mörlenbach: Skoda auf dm-Parkplatz beschädigt Ein blauer Skoda wurde am Samstagmittag in Mörlenbach beschädigt. Der Verursacher flüchtet. 03.11.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Marco Schilling Die Polizei sucht Zeugen zur Unfallflucht in Mörlenbach (Symbolbild). Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Zeugen gesucht Mannheim: Auto beim Ausparken beschädigt – Verursacher flüchtet Ein Verkehrsteilnehmender hat beim Ausparken in Mannheim-Sandhofen einen geparkten Hyundai beschädigt und ist geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen. 20.10.2025 Hinweise gesucht Heppenheim: Geparkter Ford beschädigt - Verursacher flüchtet Anfang Oktober wird ein Auto in der Heppenheimer Eichendorffstraße beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen. 11.10.2025 Zeugen gesucht Wald-Michelbach: VW beschädigt - Verursacher flüchtet Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht in Wald-Michelbach zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen. 03.07.2025 Zeugenaufruf Fürth: Auto vor Apotheke beschädigt - Verursacher flüchtet An einem schwarzen Skoda entstand am Freitag in Fürth ein vierstelliger Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. 14.06.2025 Blaulicht Rimbach: Unfallverursacher begeht Fahrerflucht - Zeugen gesucht Ein Pkw ist auf einem Parkplatz in Rimbach beschädigt worden. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur. Die Polizei sucht nun Zeugen. 21.01.2025