Zeugen gesucht

Mörlenbach: Skoda auf dm-Parkplatz beschädigt

Ein blauer Skoda wurde am Samstagmittag in Mörlenbach beschädigt. Der Verursacher flüchtet.

Die Polizei sucht Zeugen zur Unfallflucht in Mörlenbach (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Polizei sucht Zeugen zur Unfallflucht in Mörlenbach (Symbolbild).
