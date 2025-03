Mörlenbach: Zug stößt mit Transporter zusammen

Mörlenbach/Rimbach. Glimpflich ausgegangen ist am Montagmittag eine Kollision zwischen einem Transporter und einem Schienenbus in Höhe des Bahnübergangs Weschnitzmühle in Mörlenbach. Weder der Fahrer des Fahrzeugs, noch der Zugführer und die 17 Passagiere wurden verletzt. Allerdings kam es zu einer längeren Unterbrechung des Schienenverkehrs.