Mord aus Habgier? Salina M. aus Fürth ist vorerst auf freiem Fuß

Vor zehn Jahren wurde Salina M. aus Fürth vom Darmstädter Landgericht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Nun ist die Frau nach Berichten der „Süddeutschen Zeitung“ und der „Hessenschau“ vorerst auf freiem Fuß. Das Darmstädter Schwurgericht hatte die damals 46-Jährige im April 2014 nach 24 Prozesstagen schuldig gesprochen. Vorgeworfen wurde ihr gemeinschaftlich begangener Mord an ihrem getrennt von ihr lebenden Ehemann in Ellenbach in der Gemeinde Fürth. Die Tat geschah am 17. Dezember 2009. Ihr Ex-Geliebter und vermeintlicher Komplize, ein englischer Ingenieur, soll den Ehemann von Salina M. betäubt und mit einem Holzknüppel erschlagen haben. Als Motiv sah die Kammer damals Habgier.