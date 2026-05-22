Birkenau Nächste Etappe bei der Sanierung der Hauptstraße in Birkenau Die Straßenbaubehörde Hessen Mobil informiert, wie es mit den Bauarbeiten weitergeht. 23.05.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Fritz Kopetzky Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt bei der Sanierung der Hauptstraße in Birkenau neigen sich dem Ende zu. Am 1. Juni soll laut Hessen Mobil der dritte Bauabschnitt begonnen werden. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: