Birkenau

Nächste Etappe bei der Sanierung der Hauptstraße in Birkenau

Die Straßenbaubehörde Hessen Mobil informiert, wie es mit den Bauarbeiten weitergeht.

Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt bei der Sanierung der Hauptstraße in Birkenau neigen sich dem Ende zu. Am 1. Juni soll laut Hessen Mobil der dritte Bauabschnitt begonnen werden. Foto: Fritz Kopetzky
Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt bei der Sanierung der Hauptstraße in Birkenau neigen sich dem Ende zu. Am 1. Juni soll laut Hessen Mobil der dritte Bauabschnitt begonnen werden.
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