Neues Tierhaus im Bergtierpark in Fürth

Schon von Weitem ist das neue Tierhaus im alpinen Stil einer Almhütte im Steinbockgehege des Erlenbacher Bergtierparks in Fürth zu bewundern. Verantwortlich hierfür zeichnen 30 Auszubildende – 29 junge Männer und eine junge Dame vom Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main in Weiterstadt mit der Fachschaft „Zimmerer“. Während eines dreiwöchigen Vertiefungslehrgangs wurde das neue Gehege von Grund auf geplant.

Aufgeteilt in acht Gruppen, zeichneten die Auszubildenden beispielsweise Baupläne, erstellten Materiallisten, arbeiteten Referate zu verschiedenen Themen aus, machten ihren Staplerführerschein und dichteten den Richtspruch. „Aus allen acht Richtsprüchen wurde dann abgestimmt, welcher beim heutigen Richtfest vorgetragen wird“, erläutert Ausbilder Michael Schäfer, der, ebenso wie seine Lehrer- beziehungsweise Ausbilderkollegen Nick Schmitt, Karl Peter Mader und Heinz Jäger, mächtig stolz auf seine Auszubildenden ist. „Alle Bauteile der Holzkonstruktion wurden komplett von Hand hergestellt. Lediglich die Rundschnitte erledigten sie mit einer Maschine“, verdeutlicht er, was hier geleistet wurde.

Schutzgerüst hergestellt

Ehe es nach der Fertigung der einzelnen Bauteile in Weiterstadt an den Aufbau der Almhütte gehen konnte, stellten sieben Auszubildende der Gerüstbauabteilung der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main ein Arbeits- und Schutzgerüst für die Montage her, um ein sicheres und effizientes Arbeiten zu ermöglichen.

„Es war beeindruckend zu sehen, wie aus den acht einzelnen Teams vor Ort innerhalb kürzester Zeit eine große Einheit entstanden ist“, lobt Schäfer die Zusammenarbeit der Gruppe. Vom Stellen der Holzkonstruktion über die Schalungsarbeiten, die Fertigung der Tür und der rückseitigen Platten, den Einbau der Fenster und die Montierung der Klappläden sowie der Dachrinnen und der Dacheindeckung aus Trapezblech arbeiteten die Auszubildenden wie die Profis und wussten auch durch Improvisationsvermögen zu überzeugen. „Beim Bau vor Ort kann immer mal etwas sein, was in der Theorie so nicht abzusehen war. Das haben sie gut gemacht“, würdigt Jäger. Über ihn, der auch Mitglied in der Fürther Gemeindevertretung ist, kam auch in diesem Jahr wieder der Kontakt zustande.

Die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Fürth und der Handwerkskammer ist eine Win-win-Situation. Seit etwa 20 Jahren kommt man immer wieder zusammen, und so finden sich im Erlenbacher Bergtierpark zahlreiche Bauten, wie beispielsweise drei Tierhäuser für die Mähnenspringer, Hängebauchschweine und Muffel oder auch die Aussichtsplattform „Schorschs Weitblick“, bei der die „Zimmerer-Azubis“ die Federführung hatten oder unterstützend tätig waren.

„Für uns ist es toll, Kooperationspartner zu haben, bei denen wir solche dauerhaften großen Konstruktionen aufbauen können. Im Gegenzug stellen wir unsere Arbeitszeit und einen Teil der Baumaterialien kostenfrei zur Verfügung“, erläutert Jäger den gegenseitigen Nutzen. Dies greift auch der Erste Beigeordnete der Gemeinde Fürth, Klaus Emig, in seinen Grußworten nochmals auf. „Es ist bestimmt eine tolle Erfahrung, im ersten Lehrjahr so etwas Bleibendes zu schaffen. Und für uns als Gemeinde bedeuten solche Aktionen neben der optischen Bereicherung auch eine finanzielle Entlastung.“