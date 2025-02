Ober-Abtsteinach: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Ober-Abtsteinach. Bei einem Einbruch in ein Ober-Abtsteinacher Wohnhaus am vergangenen Freitag wurde Geld gestohlen. Zwischen 17 und 21.30 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster in das Haus in der Breslauer Straße ein. Sie waren auf der Suche nach Wertgegenständen - wobei ihnen Geld in die Hände fiel. Die Heppenheimer Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht nach Zeugen. Hinweise können unter der Rufnummer 06252/7060 eingereicht werden. (sig)