Kriegswinter

Ohne Strom, Heizung und Wasser: Helfer aus Rimbach bittet erneut um Unterstützung

28-mal war Grant Carmine bereits unterwegs in der Ukraine. Nun bereitet er seine nächste Tour vor. Doch dafür braucht er erneut Hilfe aus der Region.

Grant Carmine (Mitte) plant seine nächste Hilfslieferung in die Ukraine. Das Bild zeigt ihn 2024 mit Stephan Kotthaus und Bürgermeister Holger Schmitt. Foto: Fritz Kopetzky
Grant Carmine (Mitte) plant seine nächste Hilfslieferung in die Ukraine. Das Bild zeigt ihn 2024 mit Stephan Kotthaus und Bürgermeister Holger Schmitt.

Rimbach. Grant Carmine von der Ukrainehilfe Rimbach plant seine 29. Hilfsfahrt in die Ukraine. Dafür sammelt er Geld- und Sachspenden, um Generatoren und Wechselrichter zu beschaffen. Seine 28. Hilfsfahrt hat er nach eigenen Angaben vor Kurzem abgeschlossen. Carmine dankt allen Unterstützern, die seine bisherigen Fahrten ermöglicht haben.

Hintergrund sind die anhaltenden russischen Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung. Nach Angaben der Vereinten Nationen greifen russische Streitkräfte Stromnetze und Heizungsanlagen systematisch an. Dadurch fallen Strom, Heizungen und Wasserpumpen aus. Auch Krankenhäuser sind von den Ausfällen betroffen.

Ein mutmaßliches russisches Analysepapier nennt die Strom- und Wasserversorgung, Abwassersysteme sowie Heizungsanlagen als vorrangige Angriffsziele. Das Dokument wurde durch Recherchen von Radio Free Europe/Radio Liberty bekannt. Seine Herkunft und Bedeutung sind nicht abschließend geklärt.

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Im vergangenen Winter blieben Hunderttausende Menschen bei Temperaturen unter minus 20 Grad zeitweise ohne Heizung und warmes Wasser. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere und kranke Menschen sowie Menschen mit Behinderungen. Carmine befürchtet, dass längere Versorgungsausfälle ganze Wohngebiete kaum bewohnbar machen könnten. Dies könnte weitere Fluchtbewegungen innerhalb der Ukraine und nach Europa auslösen, insbesondere von Frauen und Kindern.

Für die nächste Hilfsfahrt benötigt die Ukrainehilfe vor allem Generatoren und Wechselrichter. Die Generatoren sind für Krankenstationen, Notunterkünfte und Versorgungspunkte vorgesehen. Sie können Schutzräume beleuchten, Wasserpumpen antreiben, die Kühlung von Medikamenten ermöglichen und medizinische Geräte mit Strom versorgen. Wechselrichter sollen vorhandene Energie nutzbar machen.

Mit den Hilfsgütern will Carmine die Versorgung der Menschen bei Stromausfällen verbessern. Die Unterstützung soll ihnen helfen, trotz der schwierigen Bedingungen in ihrer Heimat zu bleiben.

Spendenmöglichkeiten

Geldspenden sind über zwei Konten möglich.

Gemeinde Rimbach (mit Spendenquittung)

IBAN: DE80 5095 1469 0004 0015 31
BIC: HELADEF1HEPVerwendungszweck: Ukraine-Hilfe-Carmine

Grant Carmine

IBAN: DE62 1001 1001 2627 1729 85
BIC: NTSBDEB1XXXVerwendungszweck: 29. Ukraine-Hilfsfahrt

Auch Sachspenden sind willkommen. Weitere Informationen gibt Grant Carmine von der Ukrainehilfe Rimbach unter Telefon +49 175 360 6166 oder per E-Mail an grant_carmine@yahoo.de.

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