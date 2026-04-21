Gemeinde Rimbach

Ortsvorsteher in Mitlechtern wechselt alle 15 Monate

Der Ortsbeirat des Rimbacher Ortsteils führt ein rollierendes System ein.

Marco Kreuzer wurde zum neuen Ortsvorsteher in Mitlechtern gewählt - aber nur für 15 Monate. Foto: WFB
Marco Kreuzer wurde zum neuen Ortsvorsteher in Mitlechtern gewählt - aber nur für 15 Monate.
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