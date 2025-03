Pflegeplätze frei im AZURIT Seniorenzentrum Talblick in Grasellenbach

Die Kurzzeitpflege ist sowohl für die Pflegebedürftigen als auch für die Angehörigen die Möglichkeit für eine Auszeit oder um die Einrichtung kennenzulernen und die Scheu vor einem Wechsel ins Seniorenzentrum zu überwinden: „Nach der Zeit des Einlebens empfinden die Bewohner die neue Umgebung schnell als eigenes Zuhause. Das ist für Bewohner und Angehörige entspannend“, so Hausleiterin Sarah Aktan. Familie und Freunde können ihre Lieben weiter unterstützen, begleiten und besuchen, sind aber von der aktiven Pflege entlastet.

Viele entscheiden sich dann, langfristig im AZURIT Seniorenzentrum Talblick wohnen zu bleiben – und dort zu leben, wo andere Urlaub machen: In idyllischer Lage mit Aussicht ins Tal und einem großen Garten mit Seerosenteich, der gemeinsam gepflegt wird und in dem wann immer möglich die Veranstaltungen des Hauses stattfinden. Außerdem gibt es einen geschützten Bereich für demenziell erkrankte Menschen, und regelmäßig kommt der Besuchszoo mit Huhn, Hase, Hausschwein, Hund und auch mal Schaf und Esel vorbei. Interessierte können sich direkt bei Hausleiterin Sarah Aktan melden unter Telefon 06207 948564-901 oder unter s.aktan@azurit-gruppe.de . Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

