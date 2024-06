Photovoltaik und Wärmepumpe - ein echtes Traumpaar

In immer mehr Haushalten ersetzen Wärmepumpen die Gas- oder Ölheizung. Wer sie mit einer Photovoltaik-Anlage kombiniert, kann die Energie dafür selbst erzeugen – perfekt für die Umwelt und den Geldbeutel.

Welche Wärmepumpen können mit einer PV-Anlage zusammenarbeiten? Geht das bei mir und lohnt es sich überhaupt? Was kostet der Umbau und wie sieht es mit Fördermöglichkeiten aus? Der Infoabend der Firma enerix Odenwald stellt unterschiedliche Möglichkeiten vor und liefert Antworten auf alle wichtigen Fragen. Erstmals wird ein Experte in Sachen Wärmepumpen von Vaillant vor Ort sein, und die eingeladenen Energieberater kennen sich bestens mit den KfW-Fördermöglichkeiten aus. Jeder kann dabei sein, eine kurze Anmeldung reicht.

All-Inclusive-Service mit persönlichem Ansprechpartner

Die Stadt Weinheim lädt zu einer Infoveranstaltung ein, um den Strom vom eigenen Dach zu nutzen.

„Auf unsere Monteure können wir uns immer zu 100% verlassen, da wir uns als ein gesamtes Team vor dem Kunden sehen und auch so auftreten“, betont der Inhaber Jörn Tramsen. Gegenseitiges Vertrauen ist auch die Basis für die Kundenbeziehung. „Ich bin vor, während und nach der Montage vor Ort und jederzeit erreichbar“.

Tatsächlich gibt es in der Branche viele schwarze Schafe. „Wir bekommen oft Anrufe von Kunden anderer Firmen, die mit dem Modul auf dem Dach und einem falschen Wechselrichter oder Speicher dasitzen und niemanden mehr erreichen“, berichtet der Betriebswirt. Er rät, vor der Unterschrift darauf zu achten, dass die Monteure greifbar sind und es Referenzkunden gibt.

Ganzheitlich und vorausschauend denken

Mit einer großen Produktpalette bietet enerix Lösungen für unterschiedliche Bedingungen. Im Angebot sind rund 12 Modulhersteller, 10 verschiedene Wechselrichter- und Speicheranbieter sowie natürlich Ladestationen für Elektroautos. Hinzu kommen dynamische Stromtarife, eine Strom-Cloud und eine eigene enerix-App. Mit ihr können neben der PV-Anlage alle Stromverbraucher übersichtlich abgebildet, aufeinander abgestimmt und optimiert werden. Die Experten beraten ausführlich, ob etwa Not- oder Ersatzstrom technisch möglich ist, und ob der Zählerkasten bleiben kann oder ersetzt werden muss. Auch die Kommunikation mit dem Netzversorger gehört zum Service.

Gemeinsam mit der Kooperationsbank bietet enerix Odenwald auch eine Finanzierung an. Der Kunde zahlt dann einen vereinbarten Betrag pro Monat und am Ende gehört die Anlage ihm. Auf Wunsch kann auch eine Versicherung abgeschlossen werden, die beispielsweise bei Unwetterschäden zum Einsatz kommt.

Starkes Netzwerk bietet zusätzlich Sicherheit

enerix ist ein Franchise-Betrieb mit rund 120 Fachpartnern in Deutschland und Österreich. Die enge Zusammenarbeit bündelt nicht nur viel Fachwissen, sie bietet auch ganz viel Sicherheit. Alle Betriebe sind TÜV-zertifiziert und eine regelmäßige Überprüfung garantiert zudem die dauerhafte Qualität des Systems.

Der Corona-Lockdown in China, Krieg in der Ukraine oder der querstehende Tanker im Suezkanal – die Krisen der letzten Jahre haben die Branche vor große Herausforderungen gestellt. Es gab keine Komponenten und keine Monteure, gleichzeitig ist die Nachfrage enorm gestiegen, weil viele Menschen Angst vor einem dauerhaften Stromausfall hatten. „Wir haben uns gegenseitig immer wieder super ausgeholfen und das funktioniert auch jetzt noch wunderbar“, berichtet Jörn Tramsen. Gerade hat er mit einem Kollegen aus Flensburg gesprochen, der einen krankheitsbedingten Engpass bei der Elektromontage hatte. Jetzt springt kurzfristig der Elektriker aus Landshut ein.

Der Infoabend zu den Themen Photovoltaik und Wärmepumpen in der Schloßstraße 80 in Rimbach startet am 8. Juli um 18.30 Uhr und wird voraussichtlich zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr enden.