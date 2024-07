Hubschrauber-Einsatz in Fürth: Mann fällt acht Meter in die Tiefe

Im Fürther Ortsteil Steinbach hat es am vergangenen Dienstag gegen 16 Uhr einen Helikoptereinsatz gegeben. Ein Hausbesitzer war aus einer Höhe von gut acht Metern durch das Dach einer Halle in der Ortsstraße in die Tiefe gefallen, wie das DRK Kreis Bergstraße auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet.