Rimbach: Streit um Zotzenbacher Neubaugebiet - Eigentümer meldet sich zu Wort

Rimbach. „Was mich am meisten stört, ist, dass manche den Verdacht haben, das könnte Vorsatz sein“, sagt Christian Pfeifer. Im Fall des Zotzenbacher Neubaugebiets „Der Krehberg“ meldet sich jetzt einer der betroffenen Bauherren zu Wort. Sie möchten vier Doppelhäuser in dem Viertel bauen, doch ließen sie die Arbeiten im vergangenen Sommer stoppen, als klar wurde, dass jedes Haus 2,70 Meter breiter wird als es der Bebauungsplan erlaubt: Dort darf ein Gebäude an der Straßenseite nur acht Meter messen, während die Häuser von Pfeifer und den drei anderen Parteien 10,70 Meter breit sind. „Es sind sogar 2,77 Meter mehr“, sagt er nun und geht auf die Vorgeschichte ein.