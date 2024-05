Schnelle Entscheidung beim "Kuhschiss"

Es ist jedes Mal wieder ein Geduldsspiel, bis die Entscheidung im wahrsten Sinne des Wortes fällt. Das hält aber Hunderte von Besuchern nicht ab, Jahr für Jahr am „Vatertag“ den Weg zum „Kuhschiss“ in Abtsteinach auf sich zu nehmen. Auch bei der inzwischen schon 22. Auflage der Veranstaltung, die sich längst einen Kultstatus bis weit über den Odenwald hinaus erworben hat, konnten die Organisatoren von der SG Unter-Abtsteinach an diesem Himmelfahrtsdonnerstag einen großen Andrang verzeichnen.