Es war ein buntes Völkchen, das sich gestern Nachmittag am Einhaus in Wald-Michelbach eingefunden hatte – von der Anzahl her zwar überschaubar, was der guten Stimmung aber keinen Abbruch tat, zumal sich das Wetter auch von seiner sonnigen Seite zeigte. Der SV Eintracht hatte einmal mehr zur Straßenfastnacht und damit zum närrischen Ausklang der fünften Jahreszeit in der Kerngemeinde eingeladen.

Seit über 25 Jahren

„Wir machen das jetzt schon über 25 Jahre“, sagte ET-Präsident Peter Bihn, der sich mit dem Zuspruch zufrieden zeigte, auch wenn in früheren Zeiten deutlich mehr närrische Besucher gekommen waren. „Wir müssen es nehmen, wie es kommt. Früher haben immer die Banken mitgemacht und die Mitarbeiter von Sparkasse und Volksbank sind zur Straßenfastnacht gekommen. Zudem sind am Fastnachtsdienstag die Hexen, eine Frauengruppe aus Wald-Michelbach, im Ort unterwegs und zum Schluss dann zu uns gekommen, das waren die Highlights“, blickte Bihn mit etwas Wehmut zurück.

Foto: Katrin Oeldorf

Just in diesem Moment kamen Bürgermeister Dr. Sascha Weber und die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung den kurzen Weg vom Rathaus auf den Hans-Rückauer-Platz herüber, um sich in die Gruppe der Feiernden einzureihen. „Die Straßenfastnacht ist eine traditionelle Einrichtung in Wald-Michelbach, deshalb ist es schon ein bisschen schade, dass der Andrang nicht mehr so groß ist wie früher. Aber für viele Betriebe ist der Fastnachtsdienstag inzwischen ein normaler Arbeitstag, und die jungen Leute zieht’s nicht mehr so zu der Veranstaltung. Da müssen wir mal schauen, wie wir sie wieder mehr dafür interessieren können“, resümierte der Bürgermeister.

Kurze Kampagne

Für ihn war es trotz der vielen Fastnachtstermine in den vergangenen Tagen keine Frage, dass er zur Straßenfastnacht kommt. „Das ist immer ein schöner Abschluss der närrischen Tage, zumal in diesem Jahr die Termine sehr dicht beieinanderlagen, weil die Kampagne so kurz war“, sagte er auch im Hinblick darauf, dass in der Gemeinde beziehungsweise in Aschbach auch noch der Kreis-Narren-Treff stattgefunden hatte.