ÜWG-Schauspieler überzeugen bei zwei Stücken an einem Abend

Theater hat lange Tradition

Im Rahmen des Wahlunterrichts in den neunten und zehnten Klassen wird eine Theater-AG angeboten. Unter der Leitung von d’Idler werden hier grundlegende Techniken des Theaterspiels erprobt. In der Oberstufe wird eine Theater-AG angeboten, die ebenfalls von d’Idler geleitet wird. Hier werden eigene Stücke inszeniert, die von Lehrern und Schülern gemeinsam entwickelt werden, von der ersten Idee bis zum fertigen Text auf der Bühne.

In dem von der Theater-AG erarbeiteten Stück „Mord unterm Weihnachtsbaum“ wird eine ganz normale Familie von Elfen und dem Weihnachtsmann besucht und in Entführungen und Kinderarbeit verstrickt. Zwei Schwestern sind in der Küche am Diskutieren als der Weihnachtsmann und der Haupt-Elf eintreten. Die beiden wollen überprüfen, ob die Kinder für das bevorstehende Weihnachtsfest auch brav waren – was sie mit einem Überwachungsprogramm auf einem Tablet widerlegen können.