VESAKH-Fest im Kloster Buddhas Weg am 27. Juni 2026
Siedelsbrunn feiert VESAKH im Kloster Buddhas Weg: Meditation, Musik, Kultur und asiatische Spezialitäten für die ganze Familie.
Siedelsbrunn. Vesakh ist das weltweit bedeutendste buddhistische Fest. Es steht für die Geburt, Erleuchtung und den Eingang in das Nirwana des historischen Religionsstifter Buddha Siddhartha Gautama (Shakyamuni), der vor mehr als 2500 Jahren in Indien lebte und lehrte. In den meisten buddhistischen Ländern Asiens ist Vesakh ein nationaler Feiertag und selbst die Vereinten Nationen haben 1999 Vesakh als offiziellen internationalen Gedenktag anerkannt.
Im Odenwald feiert das buddhistische Kloster Buddhas Weg am 27. Juni 2026 diesen Ehrentag mit spirituellen Zeremonien, Gesängen und Rezitationen ab ca. 10.30 h. Daran nehmen Mönche und Nonnen unterschiedlicher Traditionen und Nationalitäten aus Asien und Europa teil. Der Reichtum der buddhistischen Philosophie zeigt sich in den unterschiedlichen Traditionen, die die Ehrwürdigen Nonnen und Mönche aus Korea, Vietnam, Sri Lanka und Indien repräsentieren: In den ostasiatischen Ländern herrscht eher der Mahayana-Buddhismus vor, in Tibet und der Himalaya-Region eher der Vajrayana und in Japan und teilweise Korea werden eher die Lehren des ZEN-Buddhismus unterrichtet. All diese Traditionen können in unseren Einführungen und (Kurz-) Meditationen im Sitzen, Gehen und in Körperbewegungen am Nachmittag erfahren werden.
Denn ab ca. 12 Uhr lädt die Gemeinschaft des Kloster Buddhas Weg alle Menschen aus dem Rhein-Neckar-Raum und Odenwald zu einen interkulturellen, friedvollen und familien-freundlichen Fest ein. Neben den geführten und inspirierenden Meditationen gibt es ein umfangreiches Programm zum Mitmachen mit Qi Gong, Wald-Yoga und -Baden, Gruppen-tanz, inspirierende Vorträge und Diskussionen. Auf der Musik-Bühne spielen bekannte Künstlern und Gruppen auf zum Zuhören, Mitsingen und Schwofen.
Für die Kids gibt es Kinder-Yoga, Kinder Qi Gong, Malen und Spiele-Betreuung im Kinder-Zelt. Für das leibliche Wohl werden unsere authentischen, asiatisch-vegetarischen Köstlichkeiten aus dem Wok und vom Grill sowie ein reichhaltiges Kuchenbuffet in unserem Teehaus vorbereitet. Die Gemeinschaft des Klosters freut sich auf Ihren Besuch. Das genaue Programm mit Zeitplan gibt es unter www.buddhasweg.eu