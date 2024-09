Vierjähriges Kind bei Unfall mit Motorrad schwer verletzt

Am Sonntag, 15. September, gegen 16.50 Uhr wurde ein vierjähriges Mädchen auf der Hauptstraße in Unter-Abtsteinach bei einem Unfall schwer verletzt, heißt es in einer Polizeimeldung. Das Kind war mit einem Tretroller hinter einem am Fahrbahnrand abgestellten Transporter auf die Straße getreten, als es von einem Motorrad erfasst wurde. Der 55-jährige Motorradfahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis war zu diesem Zeitpunkt auf der Hauptstraße unterwegs. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Motorradfahrer blieb unverletzt, und an seiner Maschine entstand kein Sachschaden.