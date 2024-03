Vorstand der Eintracht wirft hin: Steht der Verein jetzt vor der Auflösung?

Die allerletzte Chance

Bis zur außerordentlichen Versammlung am 15. Juni in der SV-Halle müssen jetzt alle kommissarisch noch im Amt bleiben – so will es die Vereinssatzung. Wenn sich dann kein Vorstand findet, steht der Verein endgültig vor der Auflösung. „Dann gibt es noch eine letzte Sitzung, praktisch die allerletzte Chance“, sagt Martin Steinmann auf OZ-Nachfrage. Steinmann, seit sechs Jahren im Amt, macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. „Es tut mir wirklich sehr leid. Ich hätte mir hier wirklich eine andere Lösung gewünscht.“ Seit Wochen sei den Mitgliedern klar gewesen, „dass es zu dieser Situation kommen kann.“ Das „Worst Case“- Szenario ist jetzt eingetreten. Finden sich also dauerhaft keine neuen Vorstandsmitglieder, bleibt nur die Auflösung des Vereins. Soweit erforderlich, kann dann als Liquidator ein Notvorstand durch das Amtsgericht bestellt werden. Singstunden und Auftritte würden dann endgültig der Vergangenheit angehören.