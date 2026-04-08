Rimbach

Waldstraße in Rimbach voll gesperrt

Bis Freitag laufen im Ortskern der Weschnitztaler Gemeinde noch Straßensanierungsarbeiten.

Die Waldstraße im Rimbacher Ortskern ist noch bis Freitag aufgrund von Sanierungsmaßnahmen voll gesperrt. Foto: Stefan Jünger
Die Waldstraße im Rimbacher Ortskern ist noch bis Freitag aufgrund von Sanierungsmaßnahmen voll gesperrt.
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