War die Post vor 100 Jahren schneller? Von Birkenau nach Rotterdam über Nacht

Birkenau. Vor einigen Wochen verkündete die Deutsche Post ihrer Kundschaft Verschlechterungen im Service. Mit einer Erhöhung des Briefportos geht eine Verlängerung der Zustellzeiten einher. Schrittweise sollen die Beförderungszeiten in den nächsten Jahren bis auf drei Tage angehoben werden. Eilige Post, die am nächsten Tag zugestellt werden soll, ist weiter möglich, allerdings mit einem Preisaufschlag als Einschreiben. Ein Blick in die Postgeschichte zeigt jedoch, dass um 1900 Briefe durchaus zügiger zugestellt wurden, wie Birkenaus Gemeindearchivar Günter Körner schreibt. Postkarten, die Anfang des 20. Jahrhunderts verschickt wurden, zeigen sowohl, wie lange beziehungsweise kurz sie unterwegs waren, als auch, welche Botschaften man sich so schrieb.