Warnung vor Glätte im Odenwald und an der Bergstraße
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte im Odenwaldkreis, an der Bergstraße und im gesamten Rhein-Neckar-Kreis.
Odenwald/Bergstraße. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Lagen von über 400 Metern vor Glätte im Odenwaldkreis und an der Bergstraße. Die Warnung galt zunächst ab etwa 20 Uhr am Montagabend und bis 10 Uhr am Dienstagvormittag. Ebenfalls wurde eine Glättewarnung für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis ausgesprochen. (dls)