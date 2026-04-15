Wasserrohrbruch in Wald-Michelbach: Schwalbengasse in Teilen gesperrt
Wegen eines Wasserrohrbruchs in Wald-Michelbach müssen sich Autofahrer auf Umleitungen einstellen.
Wald-Michelbach. In der Schwalbengasse ist es auf Höhe des Wald-Michelbacher Rathauses zu einem Wasserohrbruch gekommen. Wie die Gemeinde in den sozialen Medien mitteilt, ist die Straße deshalb von der Einmündung Poststraße bis zur Einmündung Schulstraße gesperrt.
Der Verkehr wird über die Ludwigstraße umgeleitet. Anwohner können ihre Häuser soweit möglich weiterhin erreichen. Die Reparaturarbeiten sollen voraussichtlich bis zum heutigen Mittwochabend (15. April) abgeschlossen sein. Während der Arbeiten kann es zu kleineren Beeinträchtigungen in der Wasserversorgung kommen. (kum)