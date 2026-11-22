Wald-Michelbach. Über die diesjährige Arbeit des Seniorenbeirats informierte dessen Vorsitzender Matthias Vercrüsse in der Sitzung des Jugend-, Senioren-, Sozial- und Kulturausschusses (JSSK). In der konstituierenden Sitzung wurde Vercrüsse in seine dritte Amtszeit gewählt. Neuer Stellvertreter ist Jörg Maletz. Als Schriftführer wurde Gerhard Paul bestätigt. Weitere Mitglieder sind Monika Hartkrampf, Christel Weiß, Dr. Gerold Scholz und Erich Ballmann. Es gibt drei Nachrücker: Elke Gölz, Sabine Herold und Christel Krüger.

Besprochen wurden in den Sitzungen erfolgreiche Projekte wie selbstöffnende Türen am Rathaus und die barrierefreie Toilette zwischen den Kirchen. Hauptthema waren aber die noch immer nicht geklärten Probleme beim Ticketverkauf für den Flexi-Bus (ehemals Michelbus). Es sollten weitere Ausgabestellen innerhalb der Kerngemeinde geschaffen werden.

Dafür waren als Anlaufstellen das Büro der ZKÜ auf dem Hans-Rückauer-Platz und das Rathaus im Gespräch. Die Verkaufsstelle in Unter-Schönmattenwag ist nicht barrierefrei und für viele nicht erreichbar, befürchtete der Vorsitzende. Hierbei sei auch das Problem der zwei Fahrzonen zu berücksichtigen. Die ärztliche Versorgung war ebenfalls mit auf der Tagesordnung. „Diese Situation wird uns auch im nächsten Jahr beschäftigen“, war ihm klar.

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Noch einiges zu tun

Manches Vorgenommene wurde noch nicht umgesetzt, bedauerte Vercrüsse. So ist die Anbindung Schönbrunns an den Michelbus immer noch offen. In Abstimmung mit den dortigen Anwohnern konnte eine Einigung hinsichtlich der Fahrzeiten erzielt werden. Der Weiler soll Montag, Mittwoch und Freitag jeweils zwischen 8 und 16.30 Uhr angefahren werden.

Nach einer Anregung aus der Bevölkerung, Aufbewahrungsboxen für Einkaufstaschen im Eingangsbereich von Supermärkten aufzustellen, wurde bei einem örtlichen Betrieb eine entsprechende Anfrage gestellt. Die wurde jedoch abgelehnt, worüber sich Vercrüsse enttäuscht zeigte. „Bis heute gibt es keine dementsprechende Aufstellmöglichkeit.“

Vorsitzender im Landesverband

Im April wurde ein neuer Vorstand des Landesseniorenbeirats Hessen (LSVH) gewählt, berichtete er. Wald-Michelbach stellt mit Vercrüsse zum ersten Mal den Vorsitzenden. Der örtliche Seniorenbeirat war im Herbst Gastgeber der Regionalversammlung Südhessen des LSVH. Mit mehr als 50 Teilnehmern war es eine gut besuchte Veranstaltung. Im Mittelpunkt stand das Thema Pflege.