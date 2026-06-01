Volksfest

Wenn das Festzelt bebt: Stonischer Kerwe lockt mit großem Programm

In Ober-Abtsteinach wird am Wochenende gefeiert. Was den Besuchern geboten wird.

Am kommenden Wochenende herrscht in Ober-Abtsteinach wieder buntes Treiben, wenn ab dem 5. Juni die Kerwe auf dem Festplatz ansteht (Archivbild). Foto: Philipp Reimer Fotografie
Am kommenden Wochenende herrscht in Ober-Abtsteinach wieder buntes Treiben, wenn ab dem 5. Juni die Kerwe auf dem Festplatz ansteht (Archivbild).
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