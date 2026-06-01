Wenn das Festzelt bebt: Stonischer Kerwe lockt mit großem Programm

Kerwe in Abtsteinach: Schlagernacht ist 2026 das Highlight

Ober-Abtsteinach feiert von 5. bis 8. Juni bei der Kerwe. Der Vorverkauf für die Schlagernacht mit „Rokko Rubin & die Schlagerjuwelen“ am Samstagabend läuft. Was die Besucher erwartet.