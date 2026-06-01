Volksfest Wenn das Festzelt bebt: Stonischer Kerwe lockt mit großem Programm In Ober-Abtsteinach wird am Wochenende gefeiert. Was den Besuchern geboten wird. 02.06.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Philipp Reimer Fotografie Am kommenden Wochenende herrscht in Ober-Abtsteinach wieder buntes Treiben, wenn ab dem 5. Juni die Kerwe auf dem Festplatz ansteht (Archivbild). Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -25% 89,88 € im Jahr Statt 119,88 € nur 89,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: