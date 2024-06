Wer fährt eigentlich die Fürther Kult-Isetta?

Wer ist eigentlich der Mann am Steuer der Isetta? Das mögen sich die Besucher des Fürther Johannismarkt-Umzugs schon gefragt haben, wenn Bürgermeister Volker Oehlenschläger alljährlich aus dem winzigen Fünfziger-Jahre-Auto winkt. Beim gestrigen Frühschoppen gibt es die Antwort, denn der Fahrzeughalter sitzt direkt neben dem Rathauschef. Er heißt Erich Mayer, stammt aus Guttenbrunn und lernte Oehlenschläger bei einem Rumänienbesuch kennen.

Zum neunten Mal

Seit mittlerweile 40 Jahren lebt der Nachfahre der einstigen Fürther Auswanderer allerdings nicht mehr in Rumänien, sondern in Ludwigshafen-Oggersheim – was auch das LU-Kennzeichen auf dem Autolein erklärt. „Ich habe als einziger Guttenbrunner noch eine enge Verbindung zu Fürth“, erklärt Mayer.