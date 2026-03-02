Odenwald Wie die Briefwahl in den Odenwälder Gemeinden läuft Kommunalwahlen: Immer mehr Wähler stellen den Antrag über den Online-Service der Rathäuser. von Stefan Jünger 02.03.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Stefan Jünger Während der Stimmzettel für die Gemeindewahl im DIN-A3-Format nach einigermaßen handlich ist, hat der für die Kreistagswahl ganz andere Ausmaße. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 8,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: