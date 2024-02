Nikita aus dem Odenwald will Germany's Next Topmodel werden

Nikita Wollenschläger (22) hat den Weg in die Modelwelt geschafft. In Heppenheim geboren und im Rimbacher Ortsteil Mitlechtern aufgewachsen, ist sie nun in der aktuellen Staffel von Germany's Next Topmodel dabei. Sie spricht mit uns über ihre Erfahrungen, Zukunftspläne und wie es ist, sich selbst im Fernsehen zu sehen.

Der Weg zum Modeln...

Ausschlaggebend für Nikitas Start in der Modelwelt waren hauptsächlich ihre Freundinnen. Mit Kommentaren, dass sie so groß und ein spezieller Typ sei, motivierten sie Nikita. Und die beschloss: Warum nicht einfach mal probieren? Mit einer Körpergröße von 1,80 Metern und den knapp schulterlangen schwarzen Haaren fällt die Studentin definitiv auf.

Nachdem sie sich im Sommer bei der in Hamburg ansässigen Agentur Modelwerk beworben hatte, musste sie nicht lange auf die Zusage warten. "Es hat direkt gematcht", sagt Nikita selbst und ist sehr glücklich mit ihrer Mutteragentur. "Die platziert ihre Models dann wiederum in weiteren Agenturen im Ausland", sagt Nikita. So ist die Rimbacherin auch zusätzlich bei der Londoner Agentur SWAY Models gelandet. Ihre nächsten Ziele? Agenturen in Italien oder Frankreich. "Dann hätte ich beispielsweise einen Vertreter vor Ort, wenn die Fashion Show in Paris ist."

Wie läuft es in einer Modelagentur ab? Die Mutteragentur - wie Modelwerk für Nikita - vermittelt die bei ihnen unter Vertrag stehenden Models an ihre Kunden. Dabei gehen die Kunden auf die Agentur zu und buchen über diesen Weg ihre Models.

Wie geht Nikita mit dem Thema Gewicht um? "Als ich mich in Hamburg beworben habe, habe ich mehr gewogen als jetzt und trotzdem haben sie mir das Gefühl gegeben, dass ich gut bin, so wie ich bin", sagt Nikita. Obwohl es im Ausland bereits weit verbreitet ist, dass auch curvy Models auf dem Laufsteg landen, sei das Thema in Deutschland noch etwas schwieriger. Doch die Agentur vermittelte Nikita nicht nur ein positives Körpergefühl, sondern half auch beim Thema "richtiger Walk".

Foto: Nathalie Sonnek Die Odenwälderin ist sehr zufrieden mit ihrer Hamburger Agentur, bei der sie direkt gecoacht und auf den Model-Alltag vorbereitet wurde.

Zu ihrem Start bei Modelwerk gab es direkt Coachings, wie man richtig läuft und worauf man beim Posen achten sollte. Dieses Wissen hat Nikita, die früher nie hohe Schuhe getragen hatte, später auch bei Germany's Next Topmodel weitergeholfen.

Man denkt, man müsse da nur laufen, aber das ist gar nicht so. Das ist eine richtige Katastrophe, bis man das alles kann.

Germany's Next Topmodel (GNTM) Die Casting-Show läuft seit 2006 jährlich auf ProSieben. Unter der Leitung und Moderation von Heidi Klum wird dabei Deutschlands nächstes Topmodel gesucht. Während früher nur Mädchen und Frauen teilnehmen konnten, öffnete sich die Sendung in den vergangenen Jahren immer weiter, "Diversity" rückte in den Vordergrund - und zwar nicht nur, was sogenannte "Schönheitsideale" betrifft. In diesem Jahr wurden erstmals auch männliche Kandidaten gecastet.

... und weiter zu Germany's Next Topmodel

Im Sommer 2023 wurde Nikita auf ihre Bewerbung hin zum Vorcasting der TV-Show Germany's Next Topmodel mit Heidi Klum in München eingeladen. Total verrückt: Beim Vorcasting kam sie nicht weiter. Aber dann meldete sich der TV-Sender ProSieben später bei ihrer Agentur noch einmal und lud einige der dort unter Vertrag stehende Models - auch Nikita - zum Casting in Berlin ein. Die 22-jährige Odenwälderin war eine der Auserwählten und wollte sich diese zweite Chance nicht entgehen lassen. "Obwohl wir schon bei einer Agentur sind, hatten wir von Modelwerk keine Vorteile gegenüber den anderen Bewerbern", betont Nikita. Und diese hatten einiges zu bieten: Wie man es von Berlin schon fast erwartet, war die Bandbreite an Persönlichkeiten, Styles und Auftreten vielfältiger denn je. Nicht nur, dass in dieser Staffel erstmals auch männliche Bewerber eine Chance haben, auch bekannte Influencer oder Reality-TV-Stars zum Beispiel Teilnehmer bei "Love Island" traf die Odenwälderin beim großen Casting in der Hauptstadt. Trotz der Konkurrenz hat sich der zweite Versuch für Nikita aber allemal gelohnt, denn sie kommt tatsächlich eine Runde weiter. In der Folge, die am Donnerstag, 29. Februar, ausgestrahlt wird, ist Nikita noch im Rennen.

Foto: Nikita Wollenschläger Nikita Wollenschläger beim Vor-Casting für Germany's Next Topmodel in München.

Wie es ist, im Fernsehen zu sein

Auf diese Frage hat Nikita direkt eine Antwort: "Definitiv Gewöhnungssache". Es sei komplett neu für sie gewesen und zu Beginn auch erst einmal ein befremdliches Gefühl. Das vergehe aber schnell und letztendlich sei es gar nicht so schlimm, wie man es sich vielleicht vorstellt. "Im ersten Moment erschreckt man richtig, wenn man sich plötzlich im Fernsehen sieht. Aber man gewöhnt sich recht schnell daran und eigentlich ist es relativ lustig", fasst Nikita ihr aufregendes Erlebnis zusammen.

Tatsächlich hat die Studentin vor ihrem Fernsehauftritt nur ihren engsten Freundinnen von ihrer GNTM-Teilnahme erzählt. Auch ihre Eltern wussten Bescheid - allerdings hauptsächlich, weil diese aufgrund der Reise nach Berlin zum Casting Nikitas Katze füttern sollten. Am Tag nach der Ausstrahlung erreichten Nikita schließlich einige Anrufe von ihren Großeltern und Nachbarn. Das könne doch wohl nicht wahr sein, wer da auf ProSieben zu sehen war!

Natürlich gibt es auch immer negative Kommentare, gerade auf Social Media. Doch Nikita blickt lieber auf das Positive.

Reaktionen und Vorurteile aus dem Umfeld

Die Reaktionen aus Nikitas Umfeld auf das Modeln waren und sind durchweg positiv. Auch nachdem die erste Folge von Germany's Next Topmodel ausgestrahlt wurde, erreichten die 22-Jährige positive Rückmeldungen und Komplimente für ihre Teilnahme. Sie wurde dafür gelobt, dass sie komplett sie selbst geblieben und in keine Rolle geschlüpft sei.

Mir hat jeder gesagt, dass man mich genauso kennt.

Darüber freut sich Nikita. Einerseits, war es natürlich ihr Ziel, sich selbst treu zu bleiben. "Andererseits verstehe ich auch gar nicht, wie manche unter dem Druck der Kameras und bei all dem Trubel noch eine andere Rolle spielen können."

Foto: Nathalie Sonnek Zu Nikitas Träumen gehört ein Vertrag bei einer Model-Agentur in den USA, wo sie gerne viel Zeit verbringt.

"Wie ist das mit den Maßen?"

Diese Frage ist in Nikitas bisheriger Laufbahn die meistgestellte - und zwar nicht von den potenziellen Kunden, bei denen sie sich vorstellt, sondern vielmehr von ihrem persönlichen Umfeld. "Vor allem, weil ich nicht die typischen Modelmaße hatte, wurde ich häufig gefragt, wie leicht oder schwer man es hat, wenn man nicht in das 90-60-90-Schema passt." Allerdings hat Nikita in Folge einer Krankheit 30 Kilo abgenommen. Nun ist sie gespannt, wie das ihre Chancen bei GNTM beeinflusst.

Nach der Ausstrahlung der ersten Folge, in der Nikita zu sehen war, erreichten sie auch wieder viele Fragen. Das Problem dabei: Sie darf zu den meisten nichts sagen. Wer also wissen will, wie sich unsere Odenwälderin schlägt, muss donnerstags auf ProSieben einschalten. Eines betont sie in unserem Gespräch aber mehrmals: Es sei eine sehr positive und schöne Erfahrung mit vielen lustigen Momenten für sie gewesen. Zudem war sie überrascht, wie gut sich alle hinter den Kulissen verstanden und auf einer Wellenlänge waren. Obwohl sich die Teilnehmer vorher nicht kannten und es ein großer, bunt zusammengewürfelter Haufen war, durchleben sie alle das Gleiche - "das verbindet", sagt sie.

Zukunftspläne zwischen Wirtschaftsjuristik, Feuerwerk und Fashion Week

Ihre Zukunftspläne hat Nikita noch nicht ausgefeilt. Eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement hat sie bereits abgeschlossen und befindet sich nun noch mitten im Wirtschaftsjuristik-Studium in Mannheim. Mit dem Modeln als Nebenjob und dem Aushelfen in den Firmen ihrer Eltern sei sie aktuell gut ausgelastet. "An irgendeiner Ecke brennt immer irgendwas an, aber es macht auch Spaß", fasst sie ihre Situation zusammen. Zu Beginn ihres Studiums hatte sie überlegt, Wirtschaftsprüferin zu werden. Mittlerweile gefällt ihr aber neben dem Modeln besonders die Arbeit mit Pyrotechnik in der in Weinheim ansässigen Firma ihrer Eltern. "Wir sind auch beim Feuerwerk auf dem Mathaisemarkt in diesem Jahr wieder dabei", sagt Nikita.

Im Bereich des Modelns ist ihr nächstes Ziel, auf den berühmten Fashion Weeks zu laufen. Auch mit ihrer Londoner Agentur will sie weiter arbeiten. Das Modeln soll also auf jeden Fall weitergehen und Fahrt aufnehmen. Reisen möchte Nikita während der Studiumszeit ebenfalls noch so viel wie möglich. Sei es durch ein Auslandssemester oder einfach in den Semesterferien. Eins ihrer Lieblingsziele sind dabei die USA. Dort war sie unter anderem schon in Las Vegas, Miami und New York, wobei ihr Lieblingsort ganz klar Los Angeles sei. Dort wird sie auch dieses Jahr wieder einen ganzen Monat verbringen. "Da bist du einfach wie ein anderer Mensch - und kannst auch schöne Bilder machen!" Eine Agentur in den USA gehört ebenfalls zu ihren Träumen. Der Weg dahin ist mit dem nötigen Visum, Arbeitserfahrung und Kosten aber nicht ganz einfach.

Ihre Zeit in der Heimat verbringt sie am liebsten mit ihren Freundinnen. Dabei sei es völlig egal, ob sie zusammen eine Alpakawanderung machen, ins Fitnessstudio gehen, zu Festivals reisen oder sich einfach bei Pasta und Wein über die neuesten Updates austauschen.

Wir probieren immer neue Sachen aus und versuchen so oft es geht wegzugehen. Hauptsache raus in die Welt.