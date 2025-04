20-Jähriger in Hirschberg „Helfer vor Ort“ aus Überzeugung 

Hirschberg. Er will nicht nur rumstehen und zuschauen, sondern helfen. Alexander Schmitt besitzt eine soziale Ader. Schon als 13-Jähriger half er beim Schulsanitätsdienst am Schriesheimer Sigmund-Gymnasium mit. Es folgte eine Ausbildung bei den Johannitern in Mannheim. „Mit 14 Jahren habe ich noch zugeschaut. Mit 16 durfte ich schon mal den Blutdruck messen oder einen Verband anlegen, etwa beim Maimarkt oder beim Altstadtfest in Ladenburg“, erzählt der heute 20-jährige Sohn, dessen Vater Jörn die bekannte Gartenbaufirma leitet. Mit 18 Jahren legte der Junior die dreimonatige Ausbildung zum ehrenamtlichen Rettungssanitäter ab und ist mittlerweile eine feste Größe im dreiköpfigen Team der „Helfer vor Ort“ (HVO) des DRK Hirschberg, welches 2023 von Joachim Vosloh ins Leben gerufen wurde.