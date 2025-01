21-jähriger BMW-Fahrer prallt gegen Werbetafel

Am Montag, 30. Dezember, ist ein 21-jähriger BMW-Fahrer bei Weinheim von der Fahrbahn abgekommen und ist gegen eine Werbetafel geprallt. Wie die Polizei berichtet, bog der junge Mann kurz vor 23.30 Uhr von der B3 auf die Birkenauer Talstraße ab. Als er mit seinem Auto an den Bordstein einer Verkehrsinsel geriet, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW überfuhr die rechte Fahrbahnbegrenzung, geriet auf eine Grünfläche und prallte gegen eine Werbetafel. Dadurch geriet das Auto ins Schleudern, sodass es letztlich auf dem Gehweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stillstand kam.